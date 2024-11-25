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Школы в Германии столкнулись с массовой рассылкой сообщений о бомбах

Школы в Германии столкнулись с массовой рассылкой сообщений о бомбах Более двух десятков школ по всей Германии столкнулись с массовой рассылкой анонимных сообщений о заложенных бомбах.
Другие страны
25 ноября 2024 г. 16:40
Школы в Германии столкнулись с массовой рассылкой сообщений о бомбах

Более двух десятков школ по всей Германии столкнулись с массовой рассылкой анонимных сообщений о заложенных бомбах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild.

По ее информации, в федеральной земле Бранденбург угрозы получили по меньшей мере 12 школ, в Ганновере (федеральная земля Нижняя Саксония) - четыре школы, в Эрфурте (Тюрингия) - еще пять учебных заведений. Также подобные сообщения получили некоторые школы в Лейпциге (Саксония) и Штуре (Бремен). В последнем городе из-за угроз занятия были отменены, полиция провела в одной из местных школ обыски, во время которых доступ в здание был строго воспрещен.

"Похоже, что эта кампания (рассылка писем с угрозами) носит общенациональный характер", - комментирует ситуацию представитель земельного управления криминальной полиции Нижней Саксонии. По данным правоохранителей, сообщения поступали в воскресенье по электронной почте. В полиции Эрфурта уточнили, что некоторые письма были найдены в почтовых ящиках. На этом фоне правоохранительные органы федеральных земель намерены провести совместное расследование и установить личности злоумышленников.

Правоохранители после проведения обысков в школах различных земель ФРГ не выявили наличия бомб и существования реальной угрозы взрыва. Так, в одной из школ Эрфурта ученики без ограничений приступили к занятиям 25 ноября.

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