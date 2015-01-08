Школы США закрыты из-за аномальных холодов

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Экстремально низкая температура, установившаяся на территории США в последние три дня, вынудила власти Чикаго и Бостона закрыть в четверг государственные школы во избежание случаев переохлаждения, сообщает Report со ссылкой на Guardian.

Мэр Бостона Мартин Уолш заявил, что закрытие школ стало необходимой мерой, "не стоит рисковать детьми и семьями", которые могут получить обморожение по дороге в школу. В Чикаго с сегодняшнего дня закрыты более 100 школ. Власти городов, где температура упала ниже - 15 градусов Цельсия, предупредили людей о том, что нахождение на улице более 15 минут может привести к обморожению кожи, а также к гипотермии.

Необычно холодная погода установилась на территории США из-за арктического циклона. Метеорологические службы прогнозируют дальнейшее снижение температуры даже в южных штатах, в Атланте температура опустится до - 10 градусов Цельсия, а во Флориде до - 2. Сотни рейсов в аэропортах Филадельфии и Вашингтона задержаны или отменены.

Как сообщают метеорологи, низкая температура продержится в США до воскресенья.