Школы Нью-Йорка закрыли из-за сильных снегопадов

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил о закрытии всех школ города в четверг из-за обильного снегопада.

Как передает Report, об этом написал градоначальник на своей странице в Twitter.

«Школы Нью-Йорка будут закрыты завтра, 4 января, из-за снежной бури», – написал градоначальник.

Национальная метеорологическая служба США предупредила о надвигающейся на атлантическое побережье США сильной снежной буре. По прогнозам синоптиков, Нью-Йорк ожидают снегопады и низкие температуры.

«Мы ожидаем, что снежная буря начнётся ночью, сильный снегопад пойдет утром (днем мск), как раз в час-пик. Ожидаем 4-6 дюймов (до 15 сантиметров), но может выпасть и 9-12 дюймов (до 30 сантиметров)», – уточнил мэр Нью-Йорка.