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Школы Израиля перевели на дистанционное обучение

Школы Израиля перевели на дистанционное обучение Министерство образования Израиля перевело учебные заведения на дистанционный режим работы.
Другие страны
15 октября 2023 г. 10:58
Школы Израиля перевели на дистанционное обучение

Министерство образования Израиля перевело учебные заведения на дистанционный режим работы.

Как передает Report со ссылкой на газету The Times of Israel, школы будут работать в дистанционном формате, который применялся ранее во время пандемии COVID-19. При этом некоторые учебные заведения сохраняют право проводить занятия в очном формате, но по согласованию с министерством образования, а также с учетом ситуации в сфере безопасности.

Как отмечается в материале, пока неизвестно, как долго будет действовать дистанционный формат обучения.

Издание также подчеркивает, что система образования Израиля испытывает сложности: многие семьи, эвакуированные из прилегающих к сектору Газа районов, не имеют компьютеров, поэтому пока не могут подключиться к режиму дистанционного образования.

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