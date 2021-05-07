Школьница-стрелок, ранившая трех человек в США, обезоружена учителем

Стрелком, ранившим трех человек в школе штата Айдахо, оказалась шестиклассница, ее обезоружила и задержала учительница.

Стрелком, ранившим трех человек в школе штата Айдахо, оказалась шестиклассница, ее обезоружила и задержала учительница.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местных правоохранителей.

Шериф округа Джефферсон на пресс-конференции рассказал, что девочка вытащила пистолет из рюкзака и совершила несколько выстрелов как внутри здания школы, так и снаружи. Одна из учительниц сумела обезоружить ее и удерживать до прибытия стражей порядка.

Ранее отмечалось, что в средней школе в городе Ригби произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека - двое учащихся и один взрослый.

Власти выясняют мотивы нападения, а также, каким образом пистолет попал в руки ученицы шестого класса.