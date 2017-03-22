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    Школа возле сирийской Ракки попала под авиаобстрел американской коалиации

    В результате авиаудара по зданию в аль-Мансуре погибли по меньшей мере 33 человека

    Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Школа в деревне к западу от сирийского города Ракка, в которой жили беженцы, попала под авиаудар, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Базирующийся в Британии Центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает, что в результате авиаудара по зданию в аль-Мансуре погибли по меньшей мере 33 человека.

    Группа активистов Raqqa is Being Slaughtered Silently ("Ракку тихо уничтожают") передает, что судьба 50 семей, находившихся в здании, неизвестна.

    Обе группы утверждают, что авиаудар нанесла возглавляемая США коалиция.

    Представители коалиции пока не комментировали эти обвинения, однако ранее они заявили о 19 ударах, нанесенных в районе Ракки в понедельник, включая три удара, "уничтоживших базы ИГ".

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