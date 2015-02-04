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    Школьники в России будут носить только светскую одежду

    Ранее глава совета муфтиев РФ обратился к президенту с просьбой разрешить хиджаб

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Министерство образования РФ не видит основания менять требования к одежде школьников, заявил глава ведомства Дмитрий Ливанов.

    На федеральном уровне "действует правило, описывающее, как дети должны быть одеты в школе. Это не школьная форма, потому что школьная форма разрабатывается в конкретной школе", - сказал Ливанов.

    "Одежда должна быть светской", - отметил он.

    Министр ответил на вопрос о том, будет ли позволено школьницам носить мусульманские головные платки.

    Report со ссылкой на BBC напоминает, что ранее глава совета муфтиев РФ Равиль Гайнутдин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой "защитить наши традиционные ценности", а также " защитить дочерей и внучек", позволив им носить хиджаб.

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