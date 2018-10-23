Школьник ранил учителя ножом в штате Джорджия

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Ученик средней школы в городе Лилберн (штат Джорджия) во время занятий напал на учителя с ножом. Как сообщает Report, об этом передает телеканал NBC со ссылкой на директора образовательного учреждения Райана Куина, пострадавший педагог был госпитализирован, его жизнь вне опасности.

По словам Куина, школьника немедленно взяли под стражу. Он подчеркнул, что все учащиеся находятся в безопасности. Мотивы и обстоятельства нападения выясняются.

Инциденты со стрельбой в школах США за 19 лет затронули свыше 208 тысяч детей.