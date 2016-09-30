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    Шимон Перес похоронен в Иерусалиме

    Бывший президент Израиля похоронен на Аллее национальных лидеров на мемориальном кладбище Израиля на Горе Герцля

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Иерусалиме состоялись похороны бывшего президента Израиля Шимона Переса. Как сообщает Report, он был похоронен на Аллее национальных лидеров на мемориальном кладбище Израиля на Горе Герцля.

    В церемонии похорон приняли участие официальные лица из 70 стран, представители правительства, послы, а также президент США Барак Обама. 

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    Шимон Перес скончался 28 сентября на 94-м году жизни в больнице "Тель ха-Шомер" близ Тель-Авива.

    Ш.Перес был премьером Израиля в 1984-1986 и в 1995-1996 гг., а также президентом страны в 2007-2014 гг.

    Фото: Haaretz

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