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Шиитский блок Муктады ас-Садра создает коалицию для формирования правительства Ирака

Шиитский блок Муктады ас-Садра создает коалицию для формирования правительства Ирака Шиитский блок садристов влиятельного имама Муктады ас-Садра ведет переговоры с другими партиями о создании коалиции в парламенте Ирака, чтобы получить возможность сформировать правительство страны.
Другие страны
18 октября 2021 г. 08:32
Шиитский блок Муктады ас-Садра создает коалицию для формирования правительства Ирака
Муктада ас-Садр

Шиитский блок садристов влиятельного имама Муктады ас-Садра ведет переговоры с другими партиями о создании коалиции в парламенте Ирака, чтобы получить возможность сформировать правительство страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье интернет-портал SHAFAQ.

По его данным, ас-Садр прибыл в Багдад для ведения политических переговоров. "Наше движение формирует сильную и дееспособную политическую коалицию, которая получит право создать правительство, - заявил изданию лидер движения, бывший парламентарий Рияд аль-Масуди. - Садристский блок не будет использовать прежние механизмы для формирования правительства, имея на руках четкие стратегические и методологические планы на предстоящий период".

По итогам досрочных парламентских выборов 10 октября садристы получили наибольшее количество мандатов - 73 из 329 - и смогут упрочить свои позиции в парламенте по сравнению с прошлым созывом. Остальные партии и блоки не смогли набрать и половину от числа голосов, полученных садристами. Для получения права формировать правительство партийная коалиция должна обеспечить себе большинство в 166 мандатов в законодательном органе Ирака.

Следом за садристами идет суннитский альянс "Такаддум" бывшего спикера парламента Мухаммеда аль-Халбуси с 37 местами. Тройку лидеров замыкают 35 независимых депутатов. Коалиция "Государство закона" экс-премьера Нури аль-Малики и Демократическая партия Курдистана Масуда Барзани получили по 32 места. Патриотический союз Курдистана, традиционно доминирующий в граничащих с Ираном регионах курдской автономии, обеспечил себе 16 мандатов, проиранская коалиция "Фатах" - 15. Остальные партии остались в меньшинстве.

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