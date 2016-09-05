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    Мятежники в Йемене арестовали нескольких сотрудников местного ТВ

    Инцидент произошел в столице страны Сане, а речь идет о спутниковом канале Ас-Саид

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Мятежники (хуситы) сегодня ворвались в здание одного из частных йеменских телеканалов и арестовали нескольких его сотрудников, в том числе директора.

    Как передает Report, об этом сообщил спутниковый телеканал "Аль-Арабия".

    В сообщении "Аль-Арабии" подчеркивается, что инцидент произошел в столице страны Сане, а речь идет о спутниковом канале "Ас-Саид". О причинах этого шага со стороны хуситов, которые контролируют город более полутора лет, неизвестно.

    По данным союза журналистов Йемена, с начала года были убиты шестеро сотрудников СМИ и 11 были подвергнуты пыткам. 

    Также сообщается о 24 арестах.

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