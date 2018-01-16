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    Шхуна с телами семерых погибших найдена у берегов Японии

    Предполагается, что она была произведена в КНДР

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Тела семерых погибших найдены в перевернутой шхуне, которую волны прибили к побережью японского города Канадзава на острове Хонсю. Как передает Report, об этом сообщает NHK.

    Судно было найдено 10 января, но добраться до него было невозможно из-за штормовой погоды. Сейчас полиция и береговая охрана изучают шхуну. Предполагается, что она была произведена в КНДР.

    Сейчас правоохранители пытаются установить личности погибших и причины смерти.

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