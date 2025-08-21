Шевчович: ЕС не добился освобождения от пошлин экспорта в США спиртных напитков

Вина и крепкие спиртные напитки, считающиеся ключевыми отраслями экономики стран Евросоюза, не попали в список освобождений от базового налога в 15% при ввозе в США.

Вина и крепкие спиртные напитки, считающиеся ключевыми отраслями экономики стран Евросоюза, не попали в список освобождений от базового налога в 15% при ввозе в США.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил еврокомиссар по торговле Марош Шевчович.

Однако он заверил, что обсуждения по данному вопросу с американской стороной будут продолжены.

"Я бы хотел добавить одно очень важное слово — пока не удалось", - подчеркнул комиссар, отметив, что ЕК будет "искать разные пути решения этой проблемы" и переговоры будут продолжены. Вместе с тем быстрого разрешения вопроса ожидать не стоит, подчеркнул он.

Для ЕС американский рынок алкоголя очень важен: в прошлом году по ту сторону Атлантики страны ЕС экспортировали спиртного почти на €10 млрд, из которых больше половины пришлось на вино.

Виноделы Франции, Италии, Испании, производители виски Ирландии и другие по-прежнему несут убытки после того, как с начала августа пошлины на алкоголь повышены с 10 до 15%. Поэтому выражают надежду, что все же удастся договориться с партнерами из США.