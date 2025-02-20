Шевчович: ЕС готов обсудить с Трампом "Великую сделку"

Европейский союз готов вести переговоры с Соединенными Штатами о снижении 10-процентной пошлины на автомобили в рамках более широких обсуждений, направленных на предотвращение трансатлантической торговой войны.

Европейский союз готов вести переговоры с Соединенными Штатами о снижении 10-процентной пошлины на автомобили в рамках более широких обсуждений, направленных на предотвращение трансатлантической "торговой войны".

Как передает Report со ссылкой на Politico, об этом заявил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шевчович.

“Мы готовы это обсудить”, - заявил Шефчович.

Он подчеркнул, что ЕС готов к обсуждениям с США по вопросам снижения пошлин в рамках более масштабной сделки с главой Белого дома Дональдом Трампом, которая потенциально может включать вопросы регулирования технологий и некоторые неторговые аспекты, такие как увеличение расходов государств-членов ЕС на оборону.

"Я знаю, что президент Трамп - большой любитель сделок, и высказывалась идея создать своего рода впечатляющий пакет "Великая сделка". Давайте же обсудим все это… потому что я искренне верю в трансатлантические отношения ", - заявил Шевчович.

По данным газеты, при этом еврокомиссар пообещал ввести ответные меры против США, если Трамп выполнит свои угрозы ввести масштабные пошлины.

“Чтобы защитить европейские интересы, у нас не будет иного выбора, кроме как ответить жестко и строго, но мы надеемся избежать этого сценария”, — сказал Шефчович.

Кроме того, еврокомиссар заявил о необходимости перемен во Всемирной торговой организации (ВТО) и принятия мер в связи с тем, что ею пользуются страны с нерыночными экономиками.