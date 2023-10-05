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Шевченко: Азербайджан получил почти полный "флеш-рояль" своих давних врагов

Шевченко: Азербайджан получил почти полный "флеш-рояль" своих давних врагов Азербайджану удалось задержать почти всех сепаратистских лидеров, совершавших военные преступления в Карабахе.
Другие страны
5 октября 2023 г. 14:38
Шевченко: Азербайджан получил почти полный флеш-рояль своих давних врагов

Азербайджану удалось задержать почти всех сепаратистских лидеров, совершавших военные преступления в Карабахе.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил российский политолог, журналист и общественный деятель Максим Шевченко.

"Азербайджан получил почти полный "флеш-рояль" своих давних врагов. Для "флеш-рояля" не хватает разве что Саргсяна и Кочаряна", - заявил Шевченко.

Он отметил, что со времен Второй Мировой вряд ли такое же число военных преступников одновременно задерживались и привлекались к уголовной ответственности.

"Российская пропаганда винит в этом Пашиняна, но спокойный читатель задает вопрос: А что Россия должна была воевать с Азербайджаном за "проект Арцах"?", - отметил Шевченко.

27 сентября на погранично-пропускном пункте “Лачын” при переходе через государственную границу был задержан и доставлен в Баку незаконно прибывший на территорию страны Рубен Варданян, являвшийся так называемым "государственным министром Нагорно-Карабахской Республики".

29 сентября на ППП "Лачын" задержан Левон Мнацаканян, который в 2015-2018 годах был "министром обороны" так называемого квази-образования сепаратистов в Карабахе.

3 октября сотрудниками Службы госбезопасности Азербайджана (СГБ) задержан бывший "президент" сепаратистов в Карабахе Араик Арутюнян. Ему предъявлены обвинения по статьям 100, 116, 117, 120, 214, 214-1, 214-3, 218, 279 и другим статьям УК АР.

Также сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали и доставили в Баку бывших лидеров, так называемых "экс-президентов" незаконного сепаратистского режима в Карабахском регионе Аркадия Гукасяна (1997-2007) и Бако Саакяна (2007-2020), а также "представителя" дашнаков в Карабахе и бывшего так называемого "председателя парламента" незаконного режима Давида Ишханяна.

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