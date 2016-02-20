Шестым кандидатом на пост генсека ООН стала экс-глава МИД Молдавии

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Молдавия официально выдвинула своего бывшего министра иностранных дел Наталию Герман на пост генерального секретаря ООН, сообщили в секретариате председателя 70-й сессии Генассамблеи, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Копия письма от молдавской миссии была разослана в постпредства при ООН за подписью председателя Генассамблеи Могенса Люккетофта и действующего председателя Совета безопасности ООН Рафаэля Рамиреса. В сообщении говорится, что Герман ранее также занимала пост вице-премьера Молдавии и некоторое время исполняла обязанности главы молдавского правительства, а также была членом национального парламента. Герман также работала представителем страны при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене, и послом в Австрии, Швеции, Норвегии и Финляндии.

Герман стала уже шестым кандидатом на пост главы всемирной организации. В борьбу за должность ранее вступили генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, экс-президент Словении Данило Тюрк, главы МИД Черногории Игоря Лукич и Хорватии Весна Пусич, а также бывший председатель Генеральной ассамблеи ООН, македонский дипломат Сржан Керим.

Предвыборная кампания на пост главы всемирной организации официально стартовала в декабре 2015 года, после получения всеми 193 членами ООН письма по процедуре избрания. Преемник нынешнего генсека ООН — бывшего премьер-министра Южной Кореи Пан Ги Муна — должен приступить к работе 1 января 2017 года. Согласно установленной процедуре, кандидат на пост административного главы ООН должен быть одобрен Советом безопасности. Далее СБ рекомендует кандидата Генассамблее, где он должен получить поддержку большинства (не менее двух третей из 193 членов).