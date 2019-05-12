Шестой этап всеобщих парламентских выборов начался в шести штатах и столице Индии

Очередной шестой (из семи) этап всеобщих парламентских выборов начался в воскресенье в Индии, принять участие в нем могут более 100 млн человек, передаёт Report со ссылкой на ТАСС.

Как ранее сообщила избирательная комиссия Индии, выборы пройдут в 59 избирательных округах в штатах Бихар, Джаркханд, Западная Бенгалия, Мадхья-Прадеш, Уттар-Прадеш, Харьяна, а также в Национальном столичном округе Дели.

В индийской столице выборы проходят при повышенных мерах безопасности, как сообщает телеканал NDTV, на улицах города дежурят 60 тыс. полицейских и военных. Голосование началось в 07:00 (05:30 по бакинскому времени) и продлится до 18:00 (16:30 по бакинскому времени). В ходе предыдущих пяти этапов избиратели продемонстрировали довольно высокую явку - порядка 63%.

Как ранее сообщила Избирательная комиссия Индии, это голосование может стать самым масштабным в мировой истории по числу проголосовавших - в стране зарегистрировано порядка 900 млн избирателей. Выборы также можно назвать самыми долгими в мире. Они проводятся во всех 29 штатах и на семи союзных территориях в семь этапов (11 апреля, 18 апреля, 23 апреля, 29 апреля, 6 мая, 12 мая и 19 мая). Подсчет голосов должен закончиться к 23 мая.