Шестой взрыв прогремел в Техасе c начала месяца, есть пострадавший

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ В результате очередного взрыва в американском Остине в штате Техас пострадал один человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местная чрезвычайная служба.

"Медики доставили в больницу Святого Дэвида мужчину в возрасте около 30 лет с предположительно серьезными, но не угрожающими жизни ранениями", — говорится в сообщении службы в Twitter.

Полиция Остина пока не имеет оснований полагать, что новый взрыв, произошедший в городе в среду, связан с предыдущими инцидентами.

Ранее сообщалось, что полиция ищет неизвестных, подкинувших 2 и 12 марта взрывчатку в частные дома в Остине, в результате взрывов погибли два человека. В понедельник, 12 марта, в жилом доме Остина взорвалась еще одна, третья посылка, два человека были госпитализированы. В воскресенье в Остине произошел еще один взрыв, в результате которого пострадали два человека. Кроме того, во вторник на складе FedEx недалеко от города Сан-Антонио (примерно 120 километров от Остина) взорвалась посылка, предназначавшаяся для получателя в Остине. В результате взрыва была ранена одна из сотрудниц компании.