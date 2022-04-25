Шестой пакет санкций против РФ может включать ограничения на импорт нефти

Заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что шестой пакет санкций ЕС против России может в той или иной форме включать ограничения на импорт российской нефти, однако должен быть составлен таким образом, чтобы минимизировать ущерб для стран - участниц союза.
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"Мы работаем над шестым пакетом санкций, и один из вопросов, который мы рассматриваем, - это та или иная форма нефтяного эмбарго. Когда мы вводим санкции, мы должны это делать таким образом, чтобы максимально усилить давление на Россию, минимизируя при этом сопутствующий ущерб для себя", - подчеркнул Домбровскис.
Он добавил, что детали нового санкционного пакета еще не согласованы, но могут включать постепенный отказ от российской нефти или введение тарифов на экспорт, превышающий определенный ценовой предел.