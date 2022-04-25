Шестой пакет санкций против РФ может включать ограничения на импорт нефти

Заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что шестой пакет санкций ЕС против России может в той или иной форме включать ограничения на импорт российской нефти, однако должен быть составлен таким образом, чтобы минимизировать ущерб для стра

Заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что шестой пакет санкций ЕС против России может в той или иной форме включать ограничения на импорт российской нефти, однако должен быть составлен таким образом, чтобы минимизировать ущерб для стран - участниц союза.

Как передает Report, об этом сообщает The Times .

"Мы работаем над шестым пакетом санкций, и один из вопросов, который мы рассматриваем, - это та или иная форма нефтяного эмбарго. Когда мы вводим санкции, мы должны это делать таким образом, чтобы максимально усилить давление на Россию, минимизируя при этом сопутствующий ущерб для себя", - подчеркнул Домбровскис.

Он добавил, что детали нового санкционного пакета еще не согласованы, но могут включать постепенный отказ от российской нефти или введение тарифов на экспорт, превышающий определенный ценовой предел.