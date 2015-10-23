Шестнадцать человек погибли в Пакистане в результате теракта против шиитов

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Шестнадцать человек погибли в пакистанской провинции Синд в результате теракта, мишенью которого стали участники процессии мусульман-шиитов, отмечавших главный памятный день в этом направлении ислама - Ашуру.

По крайней мере, 40 человек были ранены, сообщил агентству Reuters представитель полиции Зафар Икбаль Аван, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Теракт совершил смертник", - сказал он агентству.

Это уже второй теракт против шиитов в Пакистане за последние два дня. В четверг в результате взрыва бомбы в шиитской мечети в городе Бхааг провинции Белуджистан погибли десять человек, в том числе шесть детей. Были ранены более 20 человек.

День Ашуры приходится на 10 число месяца мухаррама по лунному календарю и в этом году выпадает на 23 октября. В этот день все шииты мира скорбят по внуку пророка Мухаммеда - имаму Хусейну, который был убит в 680 году близ Кербелы именно в этот день, приняв, согласно шиитской религиозной традиции, мученическую смерть.