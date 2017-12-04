Шестибалльное землетрясение по шкале Рихтера произошло у Новой Зеландии

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6 произошло в Тихом океане на удалении 688 км к северо-востоку от города Торанга на Северном острове Новой Зеландии.

Как передает Report, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Сейсмособытие зафиксировано в 04:08 по бакинскому времени 4 декабря. Координаты эпицентра: -33.05 градуса южной широты и -178.83 градуса западной долготы. Землетрясение оценивается как «разрушительное» по интенсивности сотрясений.