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Шестеро сирийских военных погибли в результате нападения террористов в Алеппо и Идлибе

Шестеро сирийских военных погибли в результате нападения террористов в Алеппо и Идлибе Сирийские правительственные силы подверглись нападению диверсионной группы боевиков в провинции Алеппо, погибли пять военнослужащих, 15 получили ранения, в провинции Идлиб в результате снайперского огня со стороны террористов погиб один военный, еще один
Другие страны
9 декабря 2023 г. 00:48
Шестеро сирийских военных погибли в результате нападения террористов в Алеппо и Идлибе

Сирийские правительственные силы подверглись нападению диверсионной группы боевиков в провинции Алеппо, погибли пять военнослужащих, 15 получили ранения, в провинции Идлиб в результате снайперского огня со стороны террористов погиб один военный, еще один пострадал.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"В результате нападения диверсионной группы боевиков незаконных вооруженных формирований на позиции сирийских правительственных сил, расположенных в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра провинции Алеппо, погибло пять сирийских военнослужащих, 15 получили ранения", - сообщил Кулить на брифинге в пятницу.

"В провинции Идлиб в результате снайперского огня со стороны террористов по позициям сирийских правительственных сил, расположенным в районе населенного пункта Кафер-Батих, убит один и ранен один сирийский военнослужащий", - отметил замруководителя ЦПВС.

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Версия на азербайджанском языке Suriyada terrorçuların hücumu nəticəsində bir neçə hərbçi həlak olub

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