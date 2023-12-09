Шестеро сирийских военных погибли в результате нападения террористов в Алеппо и Идлибе

Сирийские правительственные силы подверглись нападению диверсионной группы боевиков в провинции Алеппо, погибли пять военнослужащих, 15 получили ранения, в провинции Идлиб в результате снайперского огня со стороны террористов погиб один военный, еще один

Сирийские правительственные силы подверглись нападению диверсионной группы боевиков в провинции Алеппо, погибли пять военнослужащих, 15 получили ранения, в провинции Идлиб в результате снайперского огня со стороны террористов погиб один военный, еще один пострадал.

Как передает Report , об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"В результате нападения диверсионной группы боевиков незаконных вооруженных формирований на позиции сирийских правительственных сил, расположенных в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра провинции Алеппо, погибло пять сирийских военнослужащих, 15 получили ранения", - сообщил Кулить на брифинге в пятницу.

"В провинции Идлиб в результате снайперского огня со стороны террористов по позициям сирийских правительственных сил, расположенным в районе населенного пункта Кафер-Батих, убит один и ранен один сирийский военнослужащий", - отметил замруководителя ЦПВС.