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    Шестеро из восьми задержанных в Лондоне подозреваются в терроризме

    Полиция также сообщает о продолжающихся следственных мероприятиях и обысках по нескольким адресам© Foto: "forumdaily.com"

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Шестеро из восьми человек, задержанных полицией в Лондоне и Бирмингеме, подозреваются в подготовке террористического акта.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Скотланд-Ярда.

    "Из тех, кто был задержан, шестеро подозреваются в подготовке террористических атак", — говорится в сообщении.

    Полиция также сообщает о продолжающихся следственных мероприятиях и обысках по нескольким адресам в Уэльсе, по трем адресам в Бирмингеме и по одному из адресов на востоке Лондона.

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