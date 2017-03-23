Шестеро из восьми задержанных в Лондоне подозреваются в терроризме

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Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Шестеро из восьми человек, задержанных полицией в Лондоне и Бирмингеме, подозреваются в подготовке террористического акта.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Скотланд-Ярда.

"Из тех, кто был задержан, шестеро подозреваются в подготовке террористических атак", — говорится в сообщении.

Полиция также сообщает о продолжающихся следственных мероприятиях и обысках по нескольким адресам в Уэльсе, по трем адресам в Бирмингеме и по одному из адресов на востоке Лондона.