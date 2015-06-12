"Шестерка" и Иран договорились о реконструкции реактора в Араке

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ "Шестерка" переговорщиков и Иран достигли понимания, во что будет переделан тяжеловодный реактор в Араке, однако сроки и финансирование не определены, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"По Араку есть понимание, во что этот объект будет переделан, но нет понимания, кто его будет переделывать, когда его будут переделывать, как, на какие средства. К сожалению, по состоянию уже почти на 12 июня весь этот набор вопросов реконфигурации Арака остаются в разряде благих пожеланий. Без ответов на эти вопросы мы не сможем продвинуться к заключению договоренностей", - сказал он.