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    Шесть украинских военнослужащих были ранены в зоне АТО

    Это произошло в двух горячих точках

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Шесть украинских военнослужащих были ранены в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны за минувшие сутки.

    Как передает Report, об этом сообщил представитель министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

    "Это произошло в двух горячих точках, в том числе трое воинов были ранены около поселка Троицкое, что на луганском направлении, во время вражеского минометного обстрела, и еще трое военнослужащих Вооруженных сил были ранены в результате провокаций в районе населенного пункта Крымское. Они уже находятся в больницах, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сообщил он.

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