Шесть стран выступили против возвращения спортсменов из РФ и Беларуси на соревнования

Шесть стран выступили против возвращения спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования.

Шесть стран выступили против возвращения спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, соответствующая декларация опубликована на портале Іnside the Games.

Декларацию подписали министры спорта Чехии, Литвы, Эстонии, Латвии, Словакии и Польши. В ней говорится, что в настоящее время вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов находится на стадии обсуждения.

«Благодаря нашему историческому опыту мы глубоко убеждены, что ослабление запрета, примененного год назад, было бы неправильным сигналом. Сейчас, как никогда, украинское спортивное сообщество заслуживает дальнейшей объединенной поддержки. Мы с удивлением и возмущением получили заявление МОК от 25 января, в котором содержались положения, открывающие возможность российским и белорусским атлетам вернуться на международные спортивные арены, в том числе для участия в следующих Олимпийских играх. Учитывая происходящее, мы считаем предложение МОК ужасным», - говорится в документе.