Шесть стран временно лишены права голосования на Генассамблее ООН из-за долгов

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Шесть стран временно лишены права голосования на Генеральной Ассамблее ООН из-за неуплаты членских взносов.

Как сообщает Report со ссылкой на DW, об этом заявили в ООН.

Главным должником является Венесуэла, которая сможет принимать участие в голосовании, лишь заплатив 24 миллиона долларов. Другие пять стран, которые лишены права голоса до конца работы 71-й сессии Генассамблеи ООН, то есть до осени 2017 года, - это Кабо Верде, Ливия, Папуа-Новая Гвинея, Судан и Вануату.

Странам-должникам вернут право голоса, если они заплатят долги как минимум за два года.