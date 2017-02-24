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    Шесть стран временно лишены права голосования на Генассамблее ООН из-за долгов

    Главным должником является Венесуэла, долг которой составляет 24 миллиона долларов

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Шесть стран временно лишены права голосования на Генеральной Ассамблее ООН из-за неуплаты членских взносов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на DW, об этом заявили в ООН.

    Главным должником является Венесуэла, которая сможет принимать участие в голосовании, лишь заплатив 24 миллиона долларов. Другие пять стран, которые лишены права голоса до конца работы 71-й сессии Генассамблеи ООН, то есть до осени 2017 года, - это Кабо Верде, Ливия, Папуа-Новая Гвинея, Судан и Вануату.

    Странам-должникам вернут право голоса, если они заплатят долги как минимум за два года. 

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