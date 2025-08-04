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Шесть стран осуществили сброс гуманитарной помощи в Газу

Шесть стран осуществили сброс гуманитарной помощи в Газу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о продолжении гуманитарной операции в секторе Газа в координации с рядом международных партнеров.
Другие страны
4 августа 2025 г. 20:47
Шесть стран осуществили сброс гуманитарной помощи в Газу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о продолжении гуманитарной операции в секторе Газа в координации с рядом международных партнеров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Согласно заявлению, в рамках директив политического руководства и при участии Управления по координации правительственной деятельности на территориях (COGAT), продолжается реализация мер по улучшению гуманитарной ситуации в регионе.

За последние часы шесть стран, включая Канаду, впервые принявшую участие в подобных операциях, осуществили сброс 120 пакетов с продовольственной помощью для жителей Газы. В операции также задействованы ОАЭ, Иордания, Египет, Германия и Бельгия.

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