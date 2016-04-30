Шесть стран ЕС хотят продлить выборочный погранконтроль на полгода

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Выборочный контроль на ряде внутриевропейских границ, введенный на фоне миграционного кризиса, должен быть продлен еще на полгода за это выступают шесть стран Европейского союза. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет немецкая газета Welt.

По версии издания, которое ссылается на источники в Брюсселе, в пользу этого высказались Германия, Франция, Австрия, Бельгия, Дания и Швеция. Представители данных государств попросили ЕС активировать необходимые для этого бюрократические механизмы, свою просьбу они изложили в официальном письме на имя замглавы Еврокомиссии Франса Тиммерманса и еврокомиссара по миграции Димитриса Аврамопулоса.

Ожидается, что Брюссель в ближайшее время рассмотрит обращение стран ЕС и даст зеленый свет в середине следующей недели.