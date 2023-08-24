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Шесть стран ECOWAS готовятся принять участие в интервенции в Нигер

Шесть стран ECOWAS готовятся принять участие в интервенции в Нигер Бенин, Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар, Нигерия, Сенегал формируют контингенты для интервенции в Нигер под эгидой Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS).
Другие страны
24 августа 2023 г. 14:57

Бенин, Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар, Нигерия, Сенегал формируют контингенты для интервенции в Нигер под эгидой Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает радиостанция RFI.

По данным радиостанции, сейчас происходит перегруппировка войск в соседние с Нигером страны, при этом свои контингенты направили Бенин, Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар, Нигерия, Сенегал. Также обсуждается участие в интервенции Ганы, не исключен вариант привлечения сил других стран, входящих в ECOWAS.

Сообщается, что военные могут быть передислоцированы как по морю, так и по воздуху.

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