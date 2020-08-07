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Шесть советников президента Южной Кореи объявили о желании уйти в отставку

Шесть советников президента Южной Кореи объявили о желании уйти в отставку За президентом остается право окончательного решения о принятии отставки членов своей администрации
Другие страны
7 августа 2020 г. 10:37
Шесть советников президента Южной Кореи объявили о желании уйти в отставку

Глава канцелярии президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, а также пять советников руководителя государства заявили о желании покинуть свои должности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство Yonhap со ссылкой на источник из числа официальных лиц.

В число чиновников, решивших подать в отставку, помимо руководителя президентского аппарата, вошли советники по государственной и гражданской политике, связям с общественностью, кадровой политике, а также по вопросам гражданского общества.

Как уточнил собеседник агентства, данное решение было принято после всестороннего рассмотрения некой ситуации, "за которую чиновники выразили готовность нести ответственность". При этом источник не уточнил, о чем именно идет речь.

Агентство указывает, что за президентом остается право окончательного решения о принятии отставки членов своей администрации.

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Версия на английском языке South Korea: Moon's chief of staff, five senior aides offer to resign
Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya prezidentinin 6 müşaviri istefa vermək istəyir

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