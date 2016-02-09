Шесть саудовских солдат убиты при атаке йеменских мятежников в провинции Наджран

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Шесть солдат Саудовской Аравии были убиты при штурме отрядами йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) позиций саудовской армии в провинции Наджран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил канал "Аль-Маядин".

По его данным, "шесть военнослужащих погибли в ходе штурмовой операции йеменских повстанцев на позиции армии Саудовской Аравии близ населенного пункта Эш-Шарфа в провинции Наджран".

Отмечается, что во время атаки хуситов "было уничтожено значительное количество вооружений".