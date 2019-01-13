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    Шесть иностранцев погибли в ДТП в Швеции

    Шесть иностранцев погибли в результате дорожной аварии с участием микроавтобуса и грузовика в районе города Кируна на севере Швеции

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Шесть иностранцев погибли в результате дорожной аварии с участием микроавтобуса и грузовика в районе города Кируна на севере Швеции.

    Как передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщила полиция страны.

    Один человек пострадал в результате аварии, его доставили в больницу. Сообщается, что грузовик принадлежит горнодобывающей компании Kaunis Iron. Находившийся за рулем водитель физически не пострадал, но находится в состоянии шока. По имеющейся у компании информации, авария произошла после того, как микроавтобус по пока не понятным причинам оказался на встречной полосе, где ехал грузовик.

    Напомним, что ранее шесть человек погибли в результате лобового столкновения на трассе в американском штате Кентукки.

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