Шесть иностранцев погибли в ДТП в Швеции

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Шесть иностранцев погибли в результате дорожной аварии с участием микроавтобуса и грузовика в районе города Кируна на севере Швеции.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщила полиция страны.

Один человек пострадал в результате аварии, его доставили в больницу. Сообщается, что грузовик принадлежит горнодобывающей компании Kaunis Iron. Находившийся за рулем водитель физически не пострадал, но находится в состоянии шока. По имеющейся у компании информации, авария произошла после того, как микроавтобус по пока не понятным причинам оказался на встречной полосе, где ехал грузовик.

Напомним, что ранее шесть человек погибли в результате лобового столкновения на трассе в американском штате Кентукки.