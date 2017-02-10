Шесть госчиновников Китая получили наказание за сон на мероприятии по борьбе с чиновничьей ленью

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В Китае шесть чиновников провинции Хубэй были наказаны за то, что они задремали на встрече о том, как мотивировать ленивых и вялых госслужащих.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, фотографии спящих чиновников получили широкое освещение в китайских СМИ на фоне борьбы председателя КНР Си Цзиньпина с коррупцией, расточительностью и нарушением служебного долга.

Дисциплинарное бюро Коммунистической партии в Хубэе обязало чиновников написать самокритичные замечания и принести публичные извинения.