Шесть горняков пострадали при взрыве метана на шахте в Донбассе

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Взрыв метана произошел на ПАО "Шахтоуправление "Покровское" в Донецкой области Украины, в результате шесть горняков получили телесные повреждения.
Как передает Report, со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Покровский отдел областной полиции.
Согласно сообщению, взрыв произошел на территории воздушно-подающего ствола №2. Шахтеры, получившие телесные повреждения различной степени тяжести, госпитализированы.
На момент вспышки метана на аварийном участке находилось 246 шахтеров, все они были подняты на поверхность.
На место происшествия работает следственно-оперативная группа Покровского отдела полиции. Обстоятельства устанавливаются.
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