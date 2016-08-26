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    Шесть горняков пострадали при взрыве метана на шахте в Донбассе

    На момент вспышки метана на аварийном участке находилось 246 шахтеров

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Взрыв метана произошел на ПАО "Шахтоуправление "Покровское" в Донецкой области Украины, в результате шесть горняков получили телесные повреждения.

    Как передает Report, со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Покровский отдел областной полиции.

    Согласно сообщению, взрыв произошел на территории воздушно-подающего ствола №2. Шахтеры, получившие телесные повреждения различной степени тяжести, госпитализированы.

    На момент вспышки метана на аварийном участке находилось 246 шахтеров, все они были подняты на поверхность.

    На место происшествия работает следственно-оперативная группа Покровского отдела полиции. Обстоятельства устанавливаются.

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