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    Шесть египетских военных погибли в столкновении с контрабандистами

    Трое военнослужащих получили ранения

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Два офицера и четверо рядовых египетской армии погибли в результате столкновения с вооруженной бандой в ходе патрулирования границы на западе страны у границ с Ливией.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило в четверг египетское министерство обороны

    Трое военнослужащих получили ранения.

    По данным министерства, столкновение с бандитами произошло в ходе выполнения пограничниками задания по патрулированию пустынного района Эль-Фарафра.

    Сообщается также, что в районе пустыни Эль-Фарафра орудуют банды контрабандистов, специализирующихся на контрабанде наркотиков, сигарет и оружия.

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