Шесть египетских военных погибли в столкновении с контрабандистами

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Два офицера и четверо рядовых египетской армии погибли в результате столкновения с вооруженной бандой в ходе патрулирования границы на западе страны у границ с Ливией.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило в четверг египетское министерство обороны.

Трое военнослужащих получили ранения.

По данным министерства, столкновение с бандитами произошло в ходе выполнения пограничниками задания по патрулированию пустынного района Эль-Фарафра.

Сообщается также, что в районе пустыни Эль-Фарафра орудуют банды контрабандистов, специализирующихся на контрабанде наркотиков, сигарет и оружия.