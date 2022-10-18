Шесть человек задержали в ходе манифестации в Париже

Парижские полицейские задержали шесть человек в ходе манифестации против роста цен, которая проходит в Париже во вторник.

Парижские полицейские задержали шесть человек в ходе манифестации против роста цен, которая проходит в Париже во вторник.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFM.

По данным телеканала, "задержание шести человек подтвердила префектура столичной полиции". Стражи порядка сообщают, что среди манифестантов находится "около 200 представителей радикальной группировки Blac bloc, уточняет BFM.

Ранее сообщалось о том, что стычки между участниками протестов и полицейскими произошли в районе кладбища Монпарнас на юге Парижа.

Отметим, что манифестация в Париже стала частью межпрофессиональной забастовки, которую объявили Всеобщая конфедерация труда и ряд других профцентров. Стачка вызвала ощутимые сбои в работе транспорта и ряде других отраслей. В столичном регионе на линиях не оказалось около половины поездов, долгие паузы возникли в автобусном сообщении, блокированы подъезды к нефтеперерабатывающим заводам, не работают многие автозаправочные станции.

Кроме того, бастуют сотрудники сферы розничной торговли, в том числе крупной сети супермаркетов Monoprix, работники автомобильных заводов автоконцернов Renault и Stellantis. Также забастовку объявили работники лионской фармацевтической лаборатории компании Sanofi. В сфере энергетики бастует персонал 11 атомных электростанций (АЭС), которые, по утверждению профсоюзов, снизили выработку энергии и приостановили ремонтные работы на ряде реакторов.