Шесть человек задержали после драки у посольства Ирана в Лондоне

Британские правоохранительные органы задержали шесть человек после драки у посольства Ирана в Лондоне.

Британские правоохранительные органы задержали шесть человек после драки у посольства Ирана в Лондоне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении представителя Скотленд-Ярда, слова которого приводит телеканал Sky News.

"В 09:53 в пятницу, 20 июня, сотрудники полиции отреагировали на сообщения о драке на улице Принсес-гейт на юго-западе [Лондона]. Шесть человек были задержаны по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью. Они остаются в полицейском участке. Двум людям была оказана помощь на месте в связи с полученными травмами, они были госпитализированы скорой помощью Лондона для дальнейшего лечения. Полиция оцепила зону, пока идет предварительное расследование", - сказал он.

По информации агентства Reuters, задержания прошли в ходе протеста против иранских властей, который прошел у посольства Ирана в Лондоне.