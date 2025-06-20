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Шесть человек задержали после драки у посольства Ирана в Лондоне

Шесть человек задержали после драки у посольства Ирана в Лондоне Британские правоохранительные органы задержали шесть человек после драки у посольства Ирана в Лондоне.
Другие страны
20 июня 2025 г. 17:42
Шесть человек задержали после драки у посольства Ирана в Лондоне

Британские правоохранительные органы задержали шесть человек после драки у посольства Ирана в Лондоне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении представителя Скотленд-Ярда, слова которого приводит телеканал Sky News.

"В 09:53 в пятницу, 20 июня, сотрудники полиции отреагировали на сообщения о драке на улице Принсес-гейт на юго-западе [Лондона]. Шесть человек были задержаны по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью. Они остаются в полицейском участке. Двум людям была оказана помощь на месте в связи с полученными травмами, они были госпитализированы скорой помощью Лондона для дальнейшего лечения. Полиция оцепила зону, пока идет предварительное расследование", - сказал он.

По информации агентства Reuters, задержания прошли в ходе протеста против иранских властей, который прошел у посольства Ирана в Лондоне.

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Версия на азербайджанском языке İranın Londondakı səfirliyi yaxınlığında altı nəfər saxlanılıb
Версия на английском языке Six detained following scuffle near Iranian embassy in London

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