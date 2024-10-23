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Шесть человек заблокированы из-за обрушения породы на угольной шахте в Китае

Шесть человек заблокированы из-за обрушения породы на угольной шахте в Китае Шесть горняков оказались заблокированными в результате обрушения породы на угольной шахте в провинции Хэбэй (Северный Китай).
Другие страны
23 октября 2024 г. 13:43
Шесть человек заблокированы из-за обрушения породы на угольной шахте в Китае

Шесть горняков оказались заблокированными в результате обрушения породы на угольной шахте в провинции Хэбэй (Северный Китай).

Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, об этом сообщила местная горнодобывающая компания.

Сообщается, что инцидент случился в 04:37 на шахте компании "Цяньцзяин" - дочерней компании корпорации "Кайлуань", крупного государственного предприятия угольной промышленности провинции.

Компания "Цяньцзяин" расположена в районе Фэннань города Таншань.

Спасатели делают все возможное, чтобы как можно скорее добраться до заблокированных под землей шахтеров.

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Версия на английском языке 6 trapped in coal mine cave-in in north China

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