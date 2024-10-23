Шесть человек заблокированы из-за обрушения породы на угольной шахте в Китае

Шесть горняков оказались заблокированными в результате обрушения породы на угольной шахте в провинции Хэбэй (Северный Китай).
Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, об этом сообщила местная горнодобывающая компания.
Сообщается, что инцидент случился в 04:37 на шахте компании "Цяньцзяин" - дочерней компании корпорации "Кайлуань", крупного государственного предприятия угольной промышленности провинции.
Компания "Цяньцзяин" расположена в районе Фэннань города Таншань.
Спасатели делают все возможное, чтобы как можно скорее добраться до заблокированных под землей шахтеров.