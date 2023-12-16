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Шесть человек умерли в результате вспышки сальмонеллеза в Канаде

Шесть человек умерли в результате вспышки сальмонеллеза в Канаде В восьми регионах Канады 6 человек умерли, еще 153 заболели сальмонеллезом в результате вспышки инфекции.
Другие страны
16 декабря 2023 г. 22:11
Шесть человек умерли в результате вспышки сальмонеллеза в Канаде

В восьми регионах Канады 6 человек умерли, еще 153 заболели сальмонеллезом в результате вспышки инфекции.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского министерства здравоохранения.

Источником заражения стали дыни, поставляемые компаниями Malichita и Rudy, которые были проданы в конце октября и в начале ноября в продуктовых магазинах провинций Альберта, Британская Колумбия, Квебек, Новая Шотландия, Нью-Брансуик, Ньюфаундленд и Лабрадор, Онтарио и Остров принца Эдуарда.

Фрукты этих компаний уже отозваны из продажи во всех регионах Канады.

Как уточнили в Минздраве, по данным на 15 декабря, 53 человека были госпитализированы, 6 пациентов умерли. В основном пострадали дети младше пяти лет и пенсионеры.

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