Шесть человек стали жертвами пожара в австралийском Квинсленде

В результате пожара в частном доме на острове Расселл в австралийском штате Квинсленд погибли шесть человек.

В результате пожара в частном доме на острове Расселл в австралийском штате Квинсленд погибли шесть человек.

Как передает Report , об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию.

Согласно заявлению полиции Квинсленда, тела были обнаружены на месте пожара при первоначальном осмотре после того, как возгорание было потушено пожарными и аварийно-спасательными службами Квинсленда. В полиции сообщили, что среди погибших - 34-летний мужчина и пять мальчиков.

В полиции добавили, что женщина в возрасте 28 лет и женщина в возрасте 21 года смогли покинуть дом и были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как стабильное.

Огонь уничтожил дом и распространился на три соседних объекта недвижимости, которым был нанесен ущерб.

Расследование причин пожара продолжается.