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Шесть человек стали жертвами пожара в австралийском Квинсленде

Шесть человек стали жертвами пожара в австралийском Квинсленде В результате пожара в частном доме на острове Расселл в австралийском штате Квинсленд погибли шесть человек.
Другие страны
7 августа 2023 г. 06:43
Шесть человек стали жертвами пожара в австралийском Квинсленде

В результате пожара в частном доме на острове Расселл в австралийском штате Квинсленд погибли шесть человек.

Как передает Report, об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию.

Согласно заявлению полиции Квинсленда, тела были обнаружены на месте пожара при первоначальном осмотре после того, как возгорание было потушено пожарными и аварийно-спасательными службами Квинсленда. В полиции сообщили, что среди погибших - 34-летний мужчина и пять мальчиков.

В полиции добавили, что женщина в возрасте 28 лет и женщина в возрасте 21 года смогли покинуть дом и были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как стабильное.

Огонь уничтожил дом и распространился на три соседних объекта недвижимости, которым был нанесен ущерб.

Расследование причин пожара продолжается.

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