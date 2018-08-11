Шесть человек пострадали в результате теракта в Пакистане

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Не менее шести человек получили ранения при взрыве, устроенном смертником около автобуса с рабочими из Китая, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Взрыв произошел в округе Чагай в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. Три иностранца и три военнослужащих Пакистана получили ранения.

Район оцеплен силами безопасности для проведения расследования.