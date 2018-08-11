Шесть человек пострадали в результате теракта в Пакистане

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Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Не менее шести человек получили ранения при взрыве, устроенном смертником около автобуса с рабочими из Китая, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Взрыв произошел в округе Чагай в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. Три иностранца и три военнослужащих Пакистана получили ранения.
Район оцеплен силами безопасности для проведения расследования.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости