Шесть человек пострадали в результате стрельбы в окрестностях Чикаго

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате стрельбы неподалеку от Чикаго (штат Иллинойс).

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщает в субботу газета Chicago Tribune.

По её данным, инцидент произошел во время семейного праздника в населённом пункте Уэст Инглвуд в окрестностях третьего по величине города США. По данным полиции, пострадали шестеро, в том числе двое детей. Личность стрелявшего и причины происшествия на данный момент не известны.

Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали в результате стрельбы в американском Сиэтле.