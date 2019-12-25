​Шесть человек пострадали при стрельбе в Северной Каролине

Не менее шести человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Хай-Пойнт (штат Северная Каролина), передает Report со ссылкой на BreakingNews.
По данным полиции, все пострадавшие госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии.
Стрельба произошла на автостоянке. По словам очевидцев, неизвестный открыл огонь из своей машины. Данные о его задержании пока не поступали.
На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Anar TağıyevАвтор новости