 Наверх

Шесть человек пострадали при стрельбе в Северной Каролине

​Шесть человек пострадали при стрельбе в Северной Каролине

Не менее шести человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Хай-Пойнт (штат Северная Каролина), передает Report со ссылкой на BreakingNews.

По данным полиции, все пострадавшие госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии.

Стрельба произошла на автостоянке. По словам очевидцев, неизвестный открыл огонь из своей машины. Данные о его задержании пока не поступали.

На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!