Шесть человек пострадали при стрельбе у ночного клуба в США

Шесть человек получили ранения во время стрельбы на парковке в американском городе Хьюстоне, штат Техас.
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Инцидент произошел ранним утром 11 июня, неизвестный начал стрелять по людям возле ночного клуба Tabu.
Один человек, получивший огнестрельные ранения, в критическом состоянии.
"У нас шесть пострадавших, один из них в критическом состоянии", - сообщил начальник полиции Трой Финнер. Жизням остальных потерпевших ничего не угрожает.
Устроившего стрельбу еще не удалось задержать, он скрылся с места происшествия.