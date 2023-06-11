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Шесть человек пострадали при стрельбе у ночного клуба в США

Шесть человек пострадали при стрельбе у ночного клуба в США Шесть человек получили ранения во время стрельбы на парковке в американском городе Хьюстоне, штат Техас.
Другие страны
11 июня 2023 г. 16:53
Шесть человек пострадали при стрельбе у ночного клуба в США

Шесть человек получили ранения во время стрельбы на парковке в американском городе Хьюстоне, штат Техас.

Как передает Report, об этом сообщает ABC News со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел ранним утром 11 июня, неизвестный начал стрелять по людям возле ночного клуба Tabu.

Один человек, получивший огнестрельные ранения, в критическом состоянии.

"У нас шесть пострадавших, один из них в критическом состоянии", - сообщил начальник полиции Трой Финнер. Жизням остальных потерпевших ничего не угрожает.

Устроившего стрельбу еще не удалось задержать, он скрылся с места происшествия.

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