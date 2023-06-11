Шесть человек пострадали при стрельбе у ночного клуба в США

Шесть человек получили ранения во время стрельбы на парковке в американском городе Хьюстоне, штат Техас.

Шесть человек получили ранения во время стрельбы на парковке в американском городе Хьюстоне, штат Техас.

Как передает Report , об этом сообщает ABC News со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел ранним утром 11 июня, неизвестный начал стрелять по людям возле ночного клуба Tabu.

Один человек, получивший огнестрельные ранения, в критическом состоянии.

"У нас шесть пострадавших, один из них в критическом состоянии", - сообщил начальник полиции Трой Финнер. Жизням остальных потерпевших ничего не угрожает.

Устроившего стрельбу еще не удалось задержать, он скрылся с места происшествия.