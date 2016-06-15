Шесть человек пострадали при стрельбе в Окленде

Баку. 15 Июня. REPORT.AZ/ Неизвестный открыл стрельбу во вторник в центральной части города Окленд (штат Калифорния).

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания NBC, ранения получили шесть человек.

Среди пострадавших 16-летняя девочка, она находится в тяжелом состоянии. Кто именно начал стрелять, пока не уточняется. Представители полиции не заявляли о задержании подозреваемых в причастности к произошедшему. По предварительным данным, люди, по которым был открыт огонь, участвовали в траурной церемонии, посвященной памяти местного жителя, погибшего в прошлом году.