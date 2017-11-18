Шесть человек пострадали при стрельбе в "Москва-Сити"

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В деловом центре "Москва-Сити" произошла стрельба, в результате которой пострадали шесть человек.
Как передает Report, об этом сoобщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на представителя МВД.
"Поступило сообщение о конфликте на бытовой почве между неизвестными и сотрудниками охранного предприятия из-за парковки на территории комплекса "Москва-Сити". По предварительным данным, пострадало шесть человек, четверо будут госпитализированы, двоим окажут медицинскую помощь на месте", - сказал он.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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