Шесть человек получили ранения после теракта в Индии

В результате террористической атаки на северо-востоке Индии не менее шести человек были ранены.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.
По данным, взрыв произошел в среду в индийском городе Гувахати в штате Ассам.
Два человека находятся в тяжелом состоянии.
Известно, что террористы бросили гранату около торгового центра.
Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Объединенный фронт освобождения Ассама", требующая независимости региона.
Полиция Индии оцепила место теракта.
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