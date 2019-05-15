Шесть человек получили ранения после теракта в Индии

В результате террористической атаки на северо-востоке Индии не менее шести человек были ранены.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

По данным, взрыв произошел в среду в индийском городе Гувахати в штате Ассам.

Два человека находятся в тяжелом состоянии.

Известно, что террористы бросили гранату около торгового центра.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Объединенный фронт освобождения Ассама", требующая независимости региона.

Полиция Индии оцепила место теракта.