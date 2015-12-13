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    ​Шесть человек погибли в ЮАР в результате удара молнии

    Инцидент произошел с группой людей, только что вернувшихся с кладбища после похорон

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Шесть человек погибли, еще шесть получили ранения в результате удара молнии в провинции Восточный Кейп на юге ЮАР.

    Как передает Report, об этом сообщила в воскресенье южноафриканская телекомпания SABC.

    По ее данным, инцидент произошел с группой людей, только что вернувшихся с кладбища после похорон. Четыре человека скончались на месте, двое - в больнице.

    Еще шестерым была оказана медицинская помощь, они находятся в больнице, их состояние оценивается как стабильное.

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