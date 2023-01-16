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Шесть человек погибли в результате стрельбы в Калифорнии

Шесть человек погибли в результате стрельбы в Калифорнии Шесть человек, в том числе шестилетний ребенок, стали жертвами произошедшей в понедельник стрельбы в округе Туларе в штате Калифорния.
Другие страны
16 января 2023 г. 22:25
Шесть человек погибли в результате стрельбы в Калифорнии

Шесть человек, в том числе шестилетний ребенок, стали жертвами произошедшей стрельбы в округе Туларе в штате Калифорния.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Fox News.

По его сведениям, стрельба произошла в одном из домов населенного пункта Гошен. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в доме пятерых погибших и одного раненого, который впоследствии умер в больнице.

Полиция разыскивает двоих подозреваемых, скрывшихся с места происшествия. По мнению правоохранителей, нападение на дом не было случайным и может быть связано с деятельностью преступных группировок.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın Kaliforniya ştatında atışma olub, ölənlər var

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